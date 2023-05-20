Российский боец рассказал о странных позициях ВСУ в ЛНР: "Им там как салом намазано"

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ ведут себя странно и дерзко на Луганском направлении, заявил командир батареи РСЗО "Торнадо-Г" с позывным "Обь". Как уточнил российский боец, украинские националисты выбирают нелогичные позиции для ротации живой силы и техники.

Фото: Mil.gov.ua

По словам бойца, ВСУшники знают, что позиции уже пристреляны российскими силами, но всё равно пытаются провести ротацию на давно известные укрепления.

"Такое чувство, как будто там салом намазано. Противник видит, что это место уже пристреляно, но всё равно пытается провести ротацию, но у него это не получается, так как своевременно поражаем", — рассказал российский командир батареи РИА Новости.

Ранее "Обь" сообщил, что ротация военных ВСУ на этом участке ДНР была пресечена расчётами "Торнадо-Г".