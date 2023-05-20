РИА Новости: группировка "Восток" уничтожила у Новосёловки разведгруппу ВСУ

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ пытались вести разведку российских передовых подразделений на Южнодонецком направлении, но были уничтожены.

Фото: redstar.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

"Пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций подразделений группировки "Восток" в районе Новосёловки. Расчетами самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожена одна единица автомобильной техники и живая сила", — цитирует агентство начальника пресс-центра группировки войск "Восток" полковника Александра Гордеева.

Также вскрыто скопление националистов и военной техники в районе Доброволья. Уничтожены 3 БМП, БТР, боевая разведывательная и дозорная машина и личный состав. Расчётами РСЗО "Град" уничтожены машины и националисты в районе Зеленого Поля, миномёты "Тюльпан", боевики противника у Великой Новоселовки, подчеркнул Гордеев.

Расчетами ЗРК "Тор", "Оса-АКМ" и "Стрела-10" сбиты два дрона "Лелека" и по одному "Валькирия" и "Фурия".

На Запорожском направлении артиллерия РФ уничтожила два миномётных расчёта в районе Белогорья и Луговского, а также самоходную артиллерийскую установку в районе Степногорска.