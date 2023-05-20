Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач Масякин проинформировал россиян о правильной диете при отказе от курения
РИА Новости: ВСУ в Бахмуте стремились к максимальному количеству жертв среди населения
France 24: ООН предупредила о риске эпидемии холеры, от которой пострадает миллиард человек
Эксперты объяснили, почему аккумулятор может взорваться даже при незначительном холоде
В США назвали F-16 "не самым необходимым" для ВСУ вооружением
РИА Новости: группировка "Восток" уничтожила у Новосёловки разведгруппу ВСУ
Серябкина возмутилась поведением Мусагалиева на шоу "Музыкальная интуиция"
Западные аналитики предрекли Украине проблемы: "Русские учатся"
Российский боец рассказал о странных позициях ВСУ в ЛНР: "Им там как салом намазано"

Онуфриенко рассказал, как Россия может оставить ВСУ без железных дорог за две недели

0:54
Силовые структуры

Железные дороги для украинской армии имеют важнейшее значение, позволяя снабжать подразделения на передовой и перебрасывать резервы, потому они должны быть уничтожены, военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Онуфриенко рассказал, как Россия может оставить ВСУ без железных дорог за две недели
Фото: artfile.ru

Для этого достаточно часть ракет, нацеленных на критическую инфраструктуру Украины, перенаправить на железнодорожные объекты, добавил он.

"Представьте, что мы уничтожили полотно на несколько сотнях метров. На сутки приехал бы ремонтный поезд. Мы его тоже уничтожили вместе с полотном", — пояснил Онуфриенко в интервью изданию "Украина.ру".

Достаточно будет двух недель таких атак, уверен специалист, чтобы на Украине "закончились и поезда, и желание что-то ремонтировать". Он предположил, что уничтожение логистики ВСУ произойдёт после начала масштабного наступления противника.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Туристы из России рассказали о встрече в Грузии

Россияне, которые прилетели сегодня первым авиарейсом из Москвы в Тбилиси, рассказали о своих первых впечатлениях о Грузии.

МК: российские туристы рассказали, как их встретили в Грузии
МК: разведчик Клупов сообщил о "неприглядном трупе", напоминающем Залужного
Разведчик озвучил новую версию странной пропажи Залужного
Штаб элитной бригады ВСУ "Эдельвейс" уничтожен под Бахмутом
Новые факты пыток российских военных в украинском плену сообщили в СК
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Артёмовск взят на 99%. Залужный мёртв на 100%
Раскрыта истинная цель поездки Зеленского на саммит G7 в Хиросиму: не просто так
Русские диверсанты вырезают целые подразделения ВСУ
Русские диверсанты вырезают целые подразделения ВСУ
Последние материалы
Врач Масякин проинформировал россиян о правильной диете при отказе от курения
РИА Новости: ВСУ в Бахмуте стремились к максимальному количеству жертв среди населения
France 24: ООН предупредила о риске эпидемии холеры, от которой пострадает миллиард человек
Эксперты объяснили, почему аккумулятор может взорваться даже при незначительном холоде
В США назвали F-16 "не самым необходимым" для ВСУ вооружением
РИА Новости: группировка "Восток" уничтожила у Новосёловки разведгруппу ВСУ
Серябкина возмутилась поведением Мусагалиева на шоу "Музыкальная интуиция"
Западные аналитики предрекли Украине проблемы: "Русские учатся"
Российский боец рассказал о странных позициях ВСУ в ЛНР: "Им там как салом намазано"
Стало известно, какие ошибки владельцев машин могут привести к "масложору"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников