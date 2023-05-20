Онуфриенко рассказал, как Россия может оставить ВСУ без железных дорог за две недели

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Железные дороги для украинской армии имеют важнейшее значение, позволяя снабжать подразделения на передовой и перебрасывать резервы, потому они должны быть уничтожены, военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Фото: artfile.ru

Для этого достаточно часть ракет, нацеленных на критическую инфраструктуру Украины, перенаправить на железнодорожные объекты, добавил он.

"Представьте, что мы уничтожили полотно на несколько сотнях метров. На сутки приехал бы ремонтный поезд. Мы его тоже уничтожили вместе с полотном", — пояснил Онуфриенко в интервью изданию "Украина.ру".

Достаточно будет двух недель таких атак, уверен специалист, чтобы на Украине "закончились и поезда, и желание что-то ремонтировать". Он предположил, что уничтожение логистики ВСУ произойдёт после начала масштабного наступления противника.