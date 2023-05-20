В Артёмовске (Бахмуте) продолжаются ожесточённые сражения. ВС России уничтожает противника, который несёт большие потери.
Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали видео с боевиком киевской армии, который радуется спасению из Бахмута. Его подразделение вывозят с позиций.
"Судя по всему, украинское командование выводит потрёпанные в боях подразделения", — отмечают военкоры.
Ранее сообщалось, что украинские военные, которые остаются в Бахмуте, деморализованы и прощаются с близкими. Они начали записывать панические видео и выкладывать их в Сеть. Боевики признали, что оборона "города-крепости" разрушена.
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