РВ:военнослужащий ВС Украины радуется спасению из Бахмута, его подразделение вывозят

В Артёмовске (Бахмуте) продолжаются ожесточённые сражения. ВС России уничтожает противника, который несёт большие потери.

Фото: РИА Новости

Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали видео с боевиком киевской армии, который радуется спасению из Бахмута. Его подразделение вывозят с позиций.

"Судя по всему, украинское командование выводит потрёпанные в боях подразделения", — отмечают военкоры.

Ранее сообщалось, что украинские военные, которые остаются в Бахмуте, деморализованы и прощаются с близкими. Они начали записывать панические видео и выкладывать их в Сеть. Боевики признали, что оборона "города-крепости" разрушена.