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МК: Клупов объяснил исчезновение танков Leopard и Challenger в зоне спецоперации на Украине

1:13
Силовые структуры

Артёмовск (Бахмут) может стать для ВСУ главным направлением наступления. Об этом заявил военный эксперт, ветеран военной разведки, Герой России полковник в запасе Рустем Клупов. В беседе с "МК" он рассказал о тревожных признаках и хитром замысле противника.

МК: Клупов объяснил исчезновение танков Leopard и Challenger в зоне спецоперации на Украине
Фото: wp-s.ru

По его словам, киевская армия собрала большинство своих резервов и изменило направление главного удара, которым многие считали Мелитополь.

"С военно-политической точки зрения, чтобы достичь оглушительного успеха, противнику целесообразнее всего нанести главный удар на юг — перерезать сухопутную линию снабжения Крыма, создать угрозу окружения нашей группировки под Херсоном", — сообщил Клупов.

Он считает подозрительным то, что под Артёмовском нет большого количества бронетанковой техники. Танки Leopard и Challenger, которых пока не видно на фронте, готовят для нанесения главного удара. При появлении в зоне СВО бронетехники можно будет определить точные замыслы ВСУ по наступлению.

ВС России делают всё, чтобы разрушить планы армии Украины и не дать ей прорвать оборону.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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