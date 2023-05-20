Артёмовск (Бахмут) может стать для ВСУ главным направлением наступления. Об этом заявил военный эксперт, ветеран военной разведки, Герой России полковник в запасе Рустем Клупов. В беседе с "МК" он рассказал о тревожных признаках и хитром замысле противника.
По его словам, киевская армия собрала большинство своих резервов и изменило направление главного удара, которым многие считали Мелитополь.
"С военно-политической точки зрения, чтобы достичь оглушительного успеха, противнику целесообразнее всего нанести главный удар на юг — перерезать сухопутную линию снабжения Крыма, создать угрозу окружения нашей группировки под Херсоном", — сообщил Клупов.
Он считает подозрительным то, что под Артёмовском нет большого количества бронетанковой техники. Танки Leopard и Challenger, которых пока не видно на фронте, готовят для нанесения главного удара. При появлении в зоне СВО бронетехники можно будет определить точные замыслы ВСУ по наступлению.
ВС России делают всё, чтобы разрушить планы армии Украины и не дать ей прорвать оборону.
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