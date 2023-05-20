"Не поминайте лихом": отчаявшиеся бойцы ВСУ записывают видео из Бахмута

1:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Военнослужащие Вооруженных сил Украины публикуют в социальных сетях видео, в которых сообщают о катастрофической ситуации в Бахмуте по мере продвижения ЧВК "Вагнер".

Фото: https://t.me/RVvoenkor/45016

"Что я хочу сказать: Бахмут пал. Если что — не поминайте лихом", — говорит в отчаянии боец ВСУ.

Ролик появился в Telegram-канале "Я люблю Краматорск". В подписи к видео автора канала отметили, что украинские войска несут под Бахмутом колоссальные потери.

"Мясорубка в Бахмуте стоила минимум в пять раз больше жизней украинских военных, чем семь котлов в 2014–2015 годах", — пишут они.

Подобные ролики начали все чаще появляться в Сети в последние дни. Сейчас ЧВК "Вагнер" уже близка к окончательному освобождению города. Как сообщил накануне основатель компании Евгений Пригожин, под контролем противника остался один квартал многоэтажной застройки общей площадью около 0,6 квадратных километра.

Тем не менее украинские военнослужащие ожесточенно сопротивляются и не бегут с занимаемых позиций. По словам главы "оркестра", ВСУ перебрасывают в город резервы для замедления продвижения "музыкантов".

"Бахмутская мясорубка" началась в октябре прошлого года. Пригожин неоднократно пояснял, что главной ее задачей было не скорейшее освобождение города, а ликвидация максимального количества украинских солдат, которых бросали на удержание бывшего Артемовска.

Эту цель ЧВК "Вагнер" выполнила успешно: Киев был вынужден перенаправлять в Бахмут подразделения с других направлений и отказаться от наступления на этих участках фронта. Всего только в этом районе ВСУ потеряли порядка 50 тысяч военнослужащих.