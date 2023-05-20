Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Baza: диверсанты ВСУ попытались прорваться в Россию из Харьковской области
Турпром: туристка из РФ рассказала об удивительных вещах, которые ждут россиянку на турецкой свадьбе
Стали известны подробности гибели 14-летнего подростка под Новосибирском
Елена Воробей: "Ефим Шифрин кроет матом своё участие в "Аншлаге"
Онколог Копосов проинформировал граждан РФ о симптомах онкологического заболевания
Эксперты рассказали, как зажигалка поможет завести автомобиль
Военкор Руденко: главком ВСУ Залужный жив, но прячется от телекамер
МК: жители Бахмута рассказали о пережитом кошмаре
МК: Клупов объяснил исчезновение танков Leopard и Challenger в зоне спецоперации на Украине

"Не поминайте лихом": отчаявшиеся бойцы ВСУ записывают видео из Бахмута

1:55
Силовые структуры » Министерство обороны

Военнослужащие Вооруженных сил Украины публикуют в социальных сетях видео, в которых сообщают о катастрофической ситуации в Бахмуте по мере продвижения ЧВК "Вагнер".

"Не поминайте лихом": отчаявшиеся бойцы ВСУ записывают видео из Бахмута
Фото: https://t.me/RVvoenkor/45016

"Что я хочу сказать: Бахмут пал. Если что — не поминайте лихом", — говорит в отчаянии боец ВСУ.

Ролик появился в Telegram-канале "Я люблю Краматорск". В подписи к видео автора канала отметили, что украинские войска несут под Бахмутом колоссальные потери.

"Мясорубка в Бахмуте стоила минимум в пять раз больше жизней украинских военных, чем семь котлов в 2014–2015 годах", — пишут они.

Подобные ролики начали все чаще появляться в Сети в последние дни. Сейчас ЧВК "Вагнер" уже близка к окончательному освобождению города. Как сообщил накануне основатель компании Евгений Пригожин, под контролем противника остался один квартал многоэтажной застройки общей площадью около 0,6 квадратных километра.

Тем не менее украинские военнослужащие ожесточенно сопротивляются и не бегут с занимаемых позиций. По словам главы "оркестра", ВСУ перебрасывают в город резервы для замедления продвижения "музыкантов".

"Бахмутская мясорубка" началась в октябре прошлого года. Пригожин неоднократно пояснял, что главной ее задачей было не скорейшее освобождение города, а ликвидация максимального количества украинских солдат, которых бросали на удержание бывшего Артемовска.

Эту цель ЧВК "Вагнер" выполнила успешно: Киев был вынужден перенаправлять в Бахмут подразделения с других направлений и отказаться от наступления на этих участках фронта. Всего только в этом районе ВСУ потеряли порядка 50 тысяч военнослужащих.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Туристы из России рассказали о встрече в Грузии

Россияне, которые прилетели сегодня первым авиарейсом из Москвы в Тбилиси, рассказали о своих первых впечатлениях о Грузии.

МК: российские туристы рассказали, как их встретили в Грузии
МК: разведчик Клупов сообщил о "неприглядном трупе", напоминающем Залужного
Разведчик озвучил новую версию странной пропажи Залужного
Артёмовск взят на 99%. Залужный мёртв на 100%
Штаб элитной бригады ВСУ "Эдельвейс" уничтожен под Бахмутом
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Русские диверсанты вырезают целые подразделения ВСУ
Новые факты пыток российских военных в украинском плену сообщили в СК
Раскрыта истинная цель поездки Зеленского на саммит G7 в Хиросиму: не просто так
Раскрыта истинная цель поездки Зеленского на саммит G7 в Хиросиму: не просто так
Последние материалы
Полезный сорняк в саду: как вырастить крапиву
Baza: диверсанты ВСУ попытались прорваться в Россию из Харьковской области
"Не поминайте лихом": отчаявшиеся бойцы ВСУ записывают видео из Бахмута
Турпром: туристка из РФ рассказала об удивительных вещах, которые ждут россиянку на турецкой свадьбе
Стали известны подробности гибели 14-летнего подростка под Новосибирском
Елена Воробей: "Ефим Шифрин кроет матом своё участие в "Аншлаге"
Онколог Копосов проинформировал граждан РФ о симптомах онкологического заболевания
Эксперты рассказали, как зажигалка поможет завести автомобиль
Военкор Руденко: главком ВСУ Залужный жив, но прячется от телекамер
МК: жители Бахмута рассказали о пережитом кошмаре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников