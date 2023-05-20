Baza: диверсанты ВСУ попытались прорваться в Россию из Харьковской области

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские диверсанты снова попытались прорваться в Россию из Харьковской области. Об этом сообщает в субботу Telegram-канал Baza.

Фото: freeua.ru

По данным издания боевики со стороны села Граны пытались проникнуть через село Красный хутор на территорию Белгородской области. Они были вооружены автоматами Калашникова, гранатомётом, снайперскими винтовками и пулемётами.

Перестрелка началась на границе вечером в пятницу. Атака была отбита российскими пограничниками. Точное количество диверсантов не называется, пока ничего неизвестно и о потерях среди боевиков.

Также издание сообщает, что ВСУ одновременно с попыткой прорыва обстреляли позиции пограничников в другом районе Белгородской области из снайперской винтовки. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что спецназ России провёл операцию "Возмездие", отомстив за сбитую авиагруппу ВКС РФ в Брянской области.

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