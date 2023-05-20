Вооружённые силы Украины (ВСУ) должны были завершить подготовку к наступлению на Запорожском направлении двадцатого мая. Об этом заявил основатель батальона "Восток" армии ДНР Александр Ходаковский.
Противник все предыдущие дни занимался положенной в таких случаях военной работой — стягивал силы, производил слаживание, усиливал ПВО, написал военный в своём Telegram-канале.
Он отметил, что одновременно с этим подходила к концу и эпопея с Бахмутом (Артёмовском), по завершении которой, как предполагается, противник неизбежно перейдёт в наступление.
"Два обстоятельства совпали, видимых причин не наступать нет — начинаем отсчёт времени", — заключил бывший комбат "Востока".
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