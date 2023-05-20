Артёмовск (Бахмут) полностью перешёл под контроль российских сил. Однако многие военные корреспонденты убеждены, что именно после потери города ВСУ начнут анонсированное контрнаступление.
Киевское руководство посылало в регион самые боеспособные части с других участков фронта, чтобы восполнить колоссальные потери. Также "бахмутская мясорубка" оттягивала сроки давно запланированного "наступа".
Военный эксперт Алексей Суконкин подчеркнул, что с падением города у украинской армии больше нет причин переносить своё контрнаступление.
"Ждём-с", — указал он в своём Telegram-канале.
Военкор Андрей Руденко также считает, что в ближайшее время ВСУ активизируются сразу на нескольких направлениях. Военный журналист Борис Рожин назвал битву за Артёмовск одним из самых крупных сражений в истории.
"И именно его падение может стать катализатором начала давно ожидаемого наступления ВСУ", — подчеркнул он.
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