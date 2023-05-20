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Что будет после взятия Артёмовска: в ближайшие дни может начаться контрнаступление ВСУ
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Военкоры спрогнозировали контрнаступление ВСУ после сдачи Бахмута

1:04
Силовые структуры

Артёмовск (Бахмут) полностью перешёл под контроль российских сил. Однако многие военные корреспонденты убеждены, что именно после потери города ВСУ начнут анонсированное контрнаступление.

Военкоры спрогнозировали контрнаступление ВСУ после сдачи Бахмута
Фото: regnum.ru

Киевское руководство посылало в регион самые боеспособные части с других участков фронта, чтобы восполнить колоссальные потери. Также "бахмутская мясорубка" оттягивала сроки давно запланированного "наступа".  

Военный эксперт Алексей Суконкин подчеркнул, что с падением города у украинской армии больше нет причин переносить своё контрнаступление.

"Ждём-с", — указал он в своём Telegram-канале.

Военкор Андрей Руденко также считает, что в ближайшее время ВСУ активизируются сразу на нескольких направлениях. Военный журналист Борис Рожин назвал битву за Артёмовск одним из самых крупных сражений в истории.

"И именно его падение может стать катализатором начала давно ожидаемого наступления ВСУ", — подчеркнул он.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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