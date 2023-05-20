Зеленскому страшно отдавать приказ о начале контрнаступления ВСУ

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев уже не решается начать контрнаступление, ведь перед саммитом НАТО, который запланирован на июль, можно очень "крупно проиграть".

Фото: mk.ru

Об этом сообщил украинский политолог Вадим Карасёв.

Украине чрезвычайно важно показать успех, ибо финансовый год в США заканчивается осенью, а выделенные деньги истекают. Но и в наступление идти опасно, ибо поражение сопряжено для Киева риском "потерять" Запад.

"Нет наступления, его, по крайней мере, не будет до саммита НАТО. Потому что, нет уверенности, что оно может быть успешным. Так что, идти на заведомо неудачный результат перед саммитом НАТО?" — цитирует президента Украины "ПолитНавигатор".

И тогда заставят садиться за стол переговоров, подытожил Карасёв.