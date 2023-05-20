Политолог Баширов назвал точную дату взятия Киева армией России

Политический аналитик, политтехнолог Марат Баширов после сегодняшнего сообщения о взятии российскими войсками Бахмута (Артёмовска) спрогнозировал, в какой день будет взят Киев. Эксперт отметил, что это не предвидение, а логические выводы.

Фото: https://t.me/mardanaka/13856

По мнению Баширова, процессом руководит кто-то очень талантливый.

"20 мая 2022 года пал к нашим ногам от ВСУ Мариуполь. Через год 20 мая 2023 года пал Бахмут. 20 мая 2024 года падёт Киев", — заявил политолог в своём Telegram-канале.

Напомним, ранее сегодня боевики ВСУ были выбиты из последних укрепрайнов в Бахмуте и оставили город.

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