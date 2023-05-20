Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач-кардиолог Пикша перечислила гражданам в РФ продукты, опасные для людей с сердечными заболеваниями
Спикер ВСУ Игнат заявил, что истребители F-16 позволят Украине победить Россию
Зеленскому страшно отдавать приказ о начале контрнаступления ВСУ
Полковник Макгрегор: Зеленскому предстоит решить, начать ли контрнаступление или приступить к переговорам с РФ
Заминистра обороны Украины опровергла слухи о тяжёлом состоянии Залужного: главком на месте
Марков о передаче Украине боевых самолётов F-16: надежды на мир можно выбросить на свалку
Baijiahao: Лавров сорвал аплодисменты ответом на вопрос западного журналиста
Руденко: главком ВСУ Валерий Залужный находится в госпитале в тяжёлом состоянии
Генштаб ВСУ: армия России продвинулась в Марьинке и начала фланговые обходы обороны

Политолог Баширов назвал точную дату взятия Киева армией России

Силовые структуры

Политический аналитик, политтехнолог Марат Баширов после сегодняшнего сообщения о взятии российскими войсками Бахмута (Артёмовска) спрогнозировал, в какой день будет взят Киев. Эксперт отметил, что это не предвидение, а логические выводы.

Политолог Баширов назвал точную дату взятия Киева армией России
Фото: https://t.me/mardanaka/13856

По мнению Баширова, процессом руководит кто-то очень талантливый.

"20 мая 2022 года пал к нашим ногам от ВСУ Мариуполь. Через год 20 мая 2023 года пал Бахмут. 20 мая 2024 года падёт Киев", — заявил политолог в своём Telegram-канале.

Напомним, ранее сегодня боевики ВСУ были выбиты из последних укрепрайнов в Бахмуте и оставили город.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Уничтожение американского ЗРК "PATRIOT" гиперзвуковой ракетой "КИНЖАЛ"в Киеве
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Туристы из России рассказали о встрече в Грузии

Россияне, которые прилетели сегодня первым авиарейсом из Москвы в Тбилиси, рассказали о своих первых впечатлениях о Грузии.

МК: российские туристы рассказали, как их встретили в Грузии
МК: разведчик Клупов сообщил о "неприглядном трупе", напоминающем Залужного
Разведчик озвучил новую версию странной пропажи Залужного
Артёмовск взят на 99%. Залужный мёртв на 100%
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Штаб элитной бригады ВСУ "Эдельвейс" уничтожен под Бахмутом
Русские диверсанты вырезают целые подразделения ВСУ
Раскрыта истинная цель поездки Зеленского на саммит G7 в Хиросиму: не просто так
Раскрыта истинная цель поездки Зеленского на саммит G7 в Хиросиму: не просто так
Последние материалы
Завораживающие места Кабардино-Балкарской республики
Врач-кардиолог Пикша перечислила гражданам в РФ продукты, опасные для людей с сердечными заболеваниями
Спикер ВСУ Игнат заявил, что истребители F-16 позволят Украине победить Россию
Зеленскому страшно отдавать приказ о начале контрнаступления ВСУ
Полковник Макгрегор: Зеленскому предстоит решить, начать ли контрнаступление или приступить к переговорам с РФ
Заминистра обороны Украины опровергла слухи о тяжёлом состоянии Залужного: главком на месте
Марков о передаче Украине боевых самолётов F-16: надежды на мир можно выбросить на свалку
Baijiahao: Лавров сорвал аплодисменты ответом на вопрос западного журналиста
Руденко: главком ВСУ Валерий Залужный находится в госпитале в тяжёлом состоянии
Генштаб ВСУ: армия России продвинулась в Марьинке и начала фланговые обходы обороны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников