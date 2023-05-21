Украинские военные пропагандисты ВСУ признали, что Киев потерял Артёмовск, сообщили военкоры.
Так, в Сети распространяют посты с подписью "It's over", на которых пропагандисты указывают, что ВСУ вынуждены оставить город.
"ВСУ продолжают упираться и заявлять, что Бахмут ещё не оставлен украинскими войсками, некоторые военные пропагандисты уже признают очевидное", — передаёт "Русская весна".
Ранее Pravda.Ru писала о том, что украинские боевики буквально завалили Сеть постами с паническими сообщениями о том, что Бахмут пал, и признали, что оборона "города-крепости" полностью разрушена.
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