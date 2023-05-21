RT: штурмовики "Ветеранов" ВС РФ сдерживают наступление ВСУ на фланге под Бахмутом

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Артёмовском освобождён, но битва за его окрестности продолжаются.

Фото: Maxar

Штурмовая бригада "Ветераны" российской армии сдерживает наступление националистических формирований Киева на фланге под Бахмутом.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания RT.

Командир роты с позывным "Ник" рассказывает, что боевики ВСУ с 10 мая начали активно наступать на фланги города. В день бойцы российских подразделений отбивают по 5-6 атак.

За это время ликвидировано не менее десяти единиц тяжёлой техники и более сотни бандеровцев. По словам комроты, в рядах украинских формирований большинство — это западные наёмники.

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