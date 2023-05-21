Артёмовском освобождён, но битва за его окрестности продолжаются.
Штурмовая бригада "Ветераны" российской армии сдерживает наступление националистических формирований Киева на фланге под Бахмутом.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания RT.
Командир роты с позывным "Ник" рассказывает, что боевики ВСУ с 10 мая начали активно наступать на фланги города. В день бойцы российских подразделений отбивают по 5-6 атак.
За это время ликвидировано не менее десяти единиц тяжёлой техники и более сотни бандеровцев. По словам комроты, в рядах украинских формирований большинство — это западные наёмники.
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