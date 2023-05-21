Военный эксперт Подоляка: битва за Артёмовск не закончена, ждём жёсткой контратаки ВСУ

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После сообщения Минобороны РФ об освобождении Артёмовска битвы за город не закончатся, заявил военный эксперт Юрий Подоляка.

Фото: rusvesna.su

Он уверен, что уже в ближайшие дни командование ВСУ проведёт перегруппировку и попытается выбить российские силы хотя бы из нескольких кварталов, чтобы поднять моральный дух украинской армии.

"У противника нет другого выхода, срочно нужна хоть какая-то победа. Одержать её можно при попытке контратаковать в Артёмовске", — пояснил Подоляка.

Поэтому, подчеркнул он, стоит ждать ожесточённых боёв в этом районе.

Ранее российский военкор предупредил, что после взятия Артёмовска спецоперация ВС РФ не закончится, а Зеленский не согласится подписать капитуляцию.