После сообщения Минобороны РФ об освобождении Артёмовска битвы за город не закончатся, заявил военный эксперт Юрий Подоляка.
Он уверен, что уже в ближайшие дни командование ВСУ проведёт перегруппировку и попытается выбить российские силы хотя бы из нескольких кварталов, чтобы поднять моральный дух украинской армии.
"У противника нет другого выхода, срочно нужна хоть какая-то победа. Одержать её можно при попытке контратаковать в Артёмовске", — пояснил Подоляка.
Поэтому, подчеркнул он, стоит ждать ожесточённых боёв в этом районе.
Ранее российский военкор предупредил, что после взятия Артёмовска спецоперация ВС РФ не закончится, а Зеленский не согласится подписать капитуляцию.
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