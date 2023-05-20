"РВ": ВСУ продолжают наступление, пытаясь взять реванш за Бахмут на флангах

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжают наступление, пытаясь взять реванш за Бахмут (Артёмовск) на флангах. Об этом сообщают в субботу вечером в сводках украинские военные пропагандисты и эксперты, пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Фото: informing.ru

Они заявляют, что ВСУ ведут на южном фланге штурм большого опорного пункта на высоте у села Клещеевка. При этом в само село и близлежащие укрепрайоны российские военные перебрасывают подкрепления несколько дней подряд.

Также идут бои в районе канала "Северский Донец-Донбасс".

"Вероятно, ВСУ будут пробовать закрывать "котел" с группировкой в лесопосадке", — заключают украинские военные эксперты.

О попытках прорыва ВСУ на флангах группировки ВС РФ, несмотря на потерю Артёмовска, сообщает и военный эксперт Борис Рожин. По его словам, противник смог потеснить российские части к северу от Хромово, однако позиция была возвращена обратно после подхода подкрепления.

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