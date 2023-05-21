Ходаковский оценил взятие Артёмовска: результат любой победы нужно закрепить и сохранить

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Любую победу требуется удержать и сохранить, потому после взятия Артёмовска (Бахмута) расслабляться не стоит, заявил основатель донецкого батальона "Восток" Александр Ходаковский.

Фото: rusvesna.su

"Бахмут — не Берлин, и его падение не знаменует окончания войны, — напомнил он. — Таких "бахмутов' только на донецкой земле осталось не взятыми не один и не два".

Ходаковский уверен, что неприятель попытается нанести контрудар по городу, и к этому ВС РФ должны быть готовы.

"Все эти долгие дни, пока наши ломали хребет противнику в Бахмуте, они давали нам драгоценное время", — подчеркнул бывший комбат в своём Telegram-канале.

В спецоперации России противостоит коллективный враг, и нужно сделать всё, чтобы его "новое наступление не оказалось таким результативным, как предыдущие", резюмировал Ходаковский.