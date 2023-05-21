Сатановский объяснил, как России навсегда снять "украинский вопрос"

1:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия способна реализовать свой внешнеполитический план, который быстро и эффективно разберётся с решением украинского кризиса.

Фото: ТГ-канал "Армагеддоныч"

В этом убеждён президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский.

Для осуществления этого Кремлю следует полностью сменить тактику проведения СВО. Аналитик в своём Telegram-канале призвал реализовать стратегию, направленную на абсолютную ликвидацию киевского режима. Армии РФ надо провести определенные радикальные решения, направленные на уничтожение украинского военного потенциала и нейтрализацию силовых органов.

"ВСУ надо сокрушить раз и навсегда, а не продолжать их ласково поглаживать, помаленьку перемалывая тех, кого украинское командование и их западные кураторы подтягивают в зону досягаемости российской артиллерии. Надо отсечь Украину от любых поставок вооружений и военной техники, будь то ж/д маршруты или автотрассы, включая идущие из Польши", — отметил эксперт.

По его словам, такие меры позволят Москве навсегда решить "украинский вопрос", уничтожив военную угрозу у собственных границ. В ходе СВО российской армии сперва надо нейтрализовать военную верхушку Киева и начать судебный процесс над нацистской кликой. Только так можно полностью "решить" украинский кризис, не допуская его возобновления, подытожил Сатановский.

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