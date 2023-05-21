Зеленский признал, что украинские военные потеряли Бахмут

0:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Владимир Зеленский неожиданно признал, что украинские военные потеряли Бахмут (Артёмовск).

Фото: Телеграм

Украина больше не контролирует Бахмут, заявил Зеленский на встрече с президентом Соединённых Штатов Америки Джо Байденом в воскресенье на полях форума G7в Японии.

Отметим, об освобождении Артёмовска российскими войсками стало известно вчера. Однако в Киеве потерю города признавать отказывались, а ещё сегодня утром в ежедневной сводке Генштаб вооружённых сил Украины (ВСУ) заявлял, что бои за этот населённый пункт продолжаются.

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