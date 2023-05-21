Президент Владимир Зеленский неожиданно признал, что украинские военные потеряли Бахмут (Артёмовск).
Украина больше не контролирует Бахмут, заявил Зеленский на встрече с президентом Соединённых Штатов Америки Джо Байденом в воскресенье на полях форума G7в Японии.
Отметим, об освобождении Артёмовска российскими войсками стало известно вчера. Однако в Киеве потерю города признавать отказывались, а ещё сегодня утром в ежедневной сводке Генштаб вооружённых сил Украины (ВСУ) заявлял, что бои за этот населённый пункт продолжаются.
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