Сладков: Бахмут объединил несколько побед

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Взятие Артёмовска — самый жёсткий инфоповод полугодия.

Фото: Telegram

Об этом в своём Telegram-канале пишет военкор Александр Сладков.

Даже взятие Мариуполя не выглядит такой победой. Тем более, что его брали быстрее и частями. А вот Артёмовск — нет, находиться в нём всегда было очень опасно, сообщает военный корреспондент.

"Но победный штурм Бахмута, кроме личного и корпоративного триумфа, — это первая крупная победа России за минувший год плюс грубое, силовое "опускание" боевой стратегии и тактики НАТО, навязанной украинцам западными хозяевами", — отметил журналист.

Не хотелось бы, чтобы победа в Артёмовске не канула в Лету, подчёркивает Сладков. Поэтому необходимо создать группу историков для исторического формуляра "Штурм Бахмута", а также срочно высадить там десант фотокорров.

И делать это нужно уже сегодня, потому что завтра будет поздно — общество должно всё знать, подытожил военкор.

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