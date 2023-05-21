Боевик рассказал об огромных потерях у Спорного: "Боялись высунуться, какое наступление?"

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия Украины несёт огромные потери на Северском направлении под Спорным.

Фото: t.me/RVvoenkor

Об этом журналистам РИА Новости рассказал боевик 14-й бригады национальной гвардии Украины.

Он попал в плен как раз под Спорным — на границе ДНР и ЛНР, в 100 километрах от Донецка.

"Около 5:00 начался штурм, меня засыпало, ноги были ранены, руками опирался, выкапывался из земли, кричал, но никто не подходил. Потом ваши меня вытащили через сутки. Девятого мая вытащили, на День Победы, — теперь это мой второй день рождения. Очень страшно было. У меня сначала был ступор, меня трясло. Холодно, земля подо мной, сверху, надо мной была", — рассказывает пленный Василий Ленив.

Он отметил, что в тот день армия РФ отбила у ВСУ несколько позиций, было очень много погибших украинцев, которых круглосуточно накрывали миномётами и РСЗО "Град" — даже боялись высовываться, а о наступлении и речи не было, подытожил экс-всушник.