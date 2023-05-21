Ранее сообщалось, что американцы не хотят передавать Киеву свои истребители F-16, однако Вашингтон не против, если это будут делать третьи страны.
Но на Украине сегодня нет аэродромов для базирования F-16, они все уничтожены, заявил в беседе с RT полковник в отставке Виктор Литовкин.
Военный обозреватель добавил, что понадобится как минимум 3 месяца, чтобы подготовить даже опытных лётчиков ВВСУ для пилотирования данных самолётов.
"А если он неопытный, то целый год, а то и больше. Дело не только в лётчике и самолёте, нужен ещё и аэродром с полной инфраструктурой. Нужны заводы с запчастями, заводы по очистке авиационного керосина и много-много чего ещё, чтобы F-16, да и любые другие, взлетали и садились на аэродромы", — подытожил Литовкин.
Ранее Байден заявлял, что Зеленский обещал ему, что F-16 не будут применять для ударов по РФ.
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