Литовкин: на Украине нет аэродромов для базирования самолётов F-16, они все уничтожены

Ранее сообщалось, что американцы не хотят передавать Киеву свои истребители F-16, однако Вашингтон не против, если это будут делать третьи страны.

Фото: w-dog.ru

Но на Украине сегодня нет аэродромов для базирования F-16, они все уничтожены, заявил в беседе с RT полковник в отставке Виктор Литовкин.

Военный обозреватель добавил, что понадобится как минимум 3 месяца, чтобы подготовить даже опытных лётчиков ВВСУ для пилотирования данных самолётов.

"А если он неопытный, то целый год, а то и больше. Дело не только в лётчике и самолёте, нужен ещё и аэродром с полной инфраструктурой. Нужны заводы с запчастями, заводы по очистке авиационного керосина и много-много чего ещё, чтобы F-16, да и любые другие, взлетали и садились на аэродромы", — подытожил Литовкин.

Ранее Байден заявлял, что Зеленский обещал ему, что F-16 не будут применять для ударов по РФ.

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