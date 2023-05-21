Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
MWM: Россия создала самый совершенный ударный истребитель Миг-31К для уничтожения Patriot
Страна.ua: трое бойцов ВСУ избили и ограбили мужчину в центре Киева
Из Часов Яра началась эвакуация: в Бахмуте освободились орудия
MSK1.RU: россияне поделились мнениями о поездках в Грузию после начала спецоперации на Украине
Белый дом: США не имеют ничего против ударов Киева по Крыму с использованием оружия США
Путин высказался о бороде Рамзана Кадырова
РИА Новости: цены на ресурсы в России решили установить угольные компании
Figaro: из России в Грузию добраться стало легче, но местные жители не рады туристам
ВСУ проявляют активность в Авдеевке: разведка ВСУ ищет варианты танковых проходов

Литовкин: на Украине нет аэродромов для базирования самолётов F-16, они все уничтожены

Силовые структуры

Ранее сообщалось, что американцы не хотят передавать Киеву свои истребители F-16, однако Вашингтон не против, если это будут делать третьи страны.

Литовкин: на Украине нет аэродромов для базирования самолётов F-16, они все уничтожены
Фото: w-dog.ru

Но на Украине сегодня нет аэродромов для базирования F-16, они все уничтожены, заявил в беседе с RT полковник в отставке Виктор Литовкин.

Военный обозреватель добавил, что понадобится как минимум 3 месяца, чтобы подготовить даже опытных лётчиков ВВСУ для пилотирования данных самолётов.

"А если он неопытный, то целый год, а то и больше. Дело не только в лётчике и самолёте, нужен ещё и аэродром с полной инфраструктурой. Нужны заводы с запчастями, заводы по очистке авиационного керосина и много-много чего ещё, чтобы F-16, да и любые другие, взлетали и садились на аэродромы", — подытожил Литовкин.

Ранее Байден заявлял, что Зеленский обещал ему, что F-16 не будут применять для ударов по РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Какие отличия между американским F-16 и советским МИГ-29
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
О том, как увеличить продолжительность жизни на десять лет, рассказала диетолог Пономарёва

Физическая активность, диета, отказ от вредных привычек продлят жизнь.

MF: диетолог Пономарёва сообщила гражданам в РФ, как увеличить продолжительность жизни на десять лет
DP.RU: 250 тысяч граждан РФ стали жертвами синдрома внезапной смерти
Жертвами синдрома внезапной смерти стали 250 тысяч россиян
Кардиолог раскрыла пять продуктов, которые сама ест каждый день
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Сильно изменившаяся Варум вышла в свет: Долина рассказала о болезни певицы
Опасные продукты для "сердечников" назвал кардиолог Пикша
В Китае рассказали о плане Путина на Амурскую область, переполошившим США
В Китае рассказали о плане Путина на Амурскую область, переполошившим США
Последние материалы
MWM: Россия создала самый совершенный ударный истребитель Миг-31К для уничтожения Patriot
Как путешествовать много — лучшие профессии
Страна.ua: трое бойцов ВСУ избили и ограбили мужчину в центре Киева
Из Часов Яра началась эвакуация: в Бахмуте освободились орудия
MSK1.RU: россияне поделились мнениями о поездках в Грузию после начала спецоперации на Украине
Белый дом: США не имеют ничего против ударов Киева по Крыму с использованием оружия США
Путин высказался о бороде Рамзана Кадырова
РИА Новости: цены на ресурсы в России решили установить угольные компании
США разрешили: чем ВСУ будут бить по Крыму и как защититься полуострову
Figaro: из России в Грузию добраться стало легче, но местные жители не рады туристам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников