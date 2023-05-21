Появившееся в Сети первое видео с Залужным вызвало больше вопросов, чем ответов

1:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Возникло множество вопросов и сомнений после появления видео выступления главнокомандующего вооружённых сил Украины Валерия Залужного. Несмотря на то, что подлинность ролика не вызывает сомнений, появляются вопросы о времени записи и о том, почему первое появление генерала на публике приходится именно на День Науки. Об этом пишет военный эксперт автор проекта "Рыбарь" Михаил Звинчук в своём Telegram-канале.

Фото: https://cdn.iha.com.tr/

Отсутствие предварительного анонса мероприятия в СМИ вряд ли может быть объяснено слухами о гибели главкома. Ролик был централизованно распространён через одесские Telegram-каналы, а первоисточником его публикации является Национальный университет "Одесская юридическая академия", ректор которой хороший знакомый Залужного, отметил аналитик.

Хотя видео было опубликовано на YouTube-канале вуза 19 мая, крупные украинские медиа не распространили его, что выглядит странно в контексте слухов о гибели Залужного. Однако ролик получил большую популярность благодаря российским соцсетям, объяснил эксперт.

Также вызывает недоумение реакция аудитории на мероприятии, которая кажется незаинтересованной в происходящем, несмотря на то, что выступает одно из ведущих лиц Украины, добавил он.

В целом, появление данного видео вызывает больше вопросов, чем ответов, заключил автор канала.

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