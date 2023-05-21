Украинский военнослужащий 14-ой бригады Нацгвардии Украины Василий Ленив признался, что был поражён "нормальным" и "человеческим" отношением к нему в российском плену.
Ленив попал в плен около Спорного в Донбассе. По его признанию, именно российские военные стали теми, кто спас его после обстрела.
Украинский военный признался, что ожидал в плену у ВС РФ совсем другого.
"Изначально я думал, будут плохо относиться, но оказалось наоборот. Относились хорошо: кормили, поили. Отношение, наоборот, нормальное, человеческое… Мы считали их врагами, но, наоборот, к нам относятся по-человечески", — сказал Ленив, слова которого приводит РИА Новости.
По словам ВСУшника, лишь треть того, о чём говорят украинские СМИ насчёт России и украинских военнопленных, является правдой. Ленив подчеркнул, что украинское ТВ "очень много врёт".
Боец ВСУ признался, что примерно 70% украинских военных, которых бросили на первую линию обороны, думают, как можно оттуда сбежать.
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