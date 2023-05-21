Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РВ: спецназ Украины опубликовал кадры "операции" в Бахмуте
Ту-95МС двигаются к месту пуска ракет в район Каспийского моря
Asia Times назвали странным побег Зеленского из Украины во время решающей битвы за Артёмовск
Журналист рассказал о последнем разговоре с мужем Дианы Гурцкой: пью горстями антидепрессанты и транквилизаторы
Кардиолог Кондрашов рассказал гражданам РФ, как не стать жертвой синдрома внезапной смерти
Взрывы в Одессе и Запорожской области, в Харькове разбит штаб нацбата "Кракен"*
Появившееся в Сети первое видео с Залужным вызвало больше вопросов, чем ответов
Литовкин: на Украине нет аэродромов для базирования самолётов F-16, они все уничтожены
MWM: Россия создала самый совершенный ударный истребитель Миг-31К для уничтожения Patriot

Боец ВСУ рассказал о лжи украинских СМИ: не ожидал, что в плену будут по-человечески относиться

1:12
Силовые структуры

Украинский военнослужащий 14-ой бригады Нацгвардии Украины Василий Ленив признался, что был поражён "нормальным" и "человеческим" отношением к нему в российском плену.

Боец ВСУ рассказал о лжи украинских СМИ: не ожидал, что в плену будут по-человечески относиться
Фото: t.me/RVvoenkor

Ленив попал в плен около Спорного в Донбассе. По его признанию, именно российские военные стали теми, кто спас его после обстрела.

Украинский военный признался, что ожидал в плену у ВС РФ совсем другого.

"Изначально я думал, будут плохо относиться, но оказалось наоборот. Относились хорошо: кормили, поили. Отношение, наоборот, нормальное, человеческое… Мы считали их врагами, но, наоборот, к нам относятся по-человечески", — сказал Ленив, слова которого приводит РИА Новости.

По словам ВСУшника, лишь треть того, о чём говорят украинские СМИ насчёт России и украинских военнопленных, является правдой. Ленив подчеркнул, что украинское ТВ "очень много врёт".

Боец ВСУ признался, что примерно 70% украинских военных, которых бросили на первую линию обороны, думают, как можно оттуда сбежать.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
О том, как увеличить продолжительность жизни на десять лет, рассказала диетолог Пономарёва

Физическая активность, диета, отказ от вредных привычек продлят жизнь.

MF: диетолог Пономарёва сообщила гражданам в РФ, как увеличить продолжительность жизни на десять лет
В России 250 тысяч граждан стали жертвами синдрома внезапной смерти
Жертвами синдрома внезапной смерти стали 250 тысяч россиян
Кардиолог раскрыла пять продуктов, которые сама ест каждый день
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Сильно изменившаяся Варум вышла в свет: Долина рассказала о болезни певицы
Опасные продукты для "сердечников" назвал кардиолог Пикша
В Китае рассказали о плане Путина на Амурскую область, переполошившим США
В Китае рассказали о плане Путина на Амурскую область, переполошившим США
Последние материалы
РВ: спецназ Украины опубликовал кадры "операции" в Бахмуте
Рекультивация карьера в Буньково пройдет под общественным контролем
Боец ВСУ рассказал о лжи украинских СМИ: не ожидал, что в плену будут по-человечески относиться
Ту-95МС двигаются к месту пуска ракет в район Каспийского моря
Что посетить в Тбилиси?
Asia Times назвали странным побег Зеленского из Украины во время решающей битвы за Артёмовск
Журналист рассказал о последнем разговоре с мужем Дианы Гурцкой: пью горстями антидепрессанты и транквилизаторы
Кардиолог Кондрашов рассказал гражданам РФ, как не стать жертвой синдрома внезапной смерти
Армения: короткая память — путь к предательству
Взрывы в Одессе и Запорожской области, в Харькове разбит штаб нацбата "Кракен"*
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников