Боец ВСУ рассказал о лжи украинских СМИ: не ожидал, что в плену будут по-человечески относиться

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский военнослужащий 14-ой бригады Нацгвардии Украины Василий Ленив признался, что был поражён "нормальным" и "человеческим" отношением к нему в российском плену.

Фото: t.me/RVvoenkor

Ленив попал в плен около Спорного в Донбассе. По его признанию, именно российские военные стали теми, кто спас его после обстрела.

Украинский военный признался, что ожидал в плену у ВС РФ совсем другого.

"Изначально я думал, будут плохо относиться, но оказалось наоборот. Относились хорошо: кормили, поили. Отношение, наоборот, нормальное, человеческое… Мы считали их врагами, но, наоборот, к нам относятся по-человечески", — сказал Ленив, слова которого приводит РИА Новости.

По словам ВСУшника, лишь треть того, о чём говорят украинские СМИ насчёт России и украинских военнопленных, является правдой. Ленив подчеркнул, что украинское ТВ "очень много врёт".

Боец ВСУ признался, что примерно 70% украинских военных, которых бросили на первую линию обороны, думают, как можно оттуда сбежать.