Daily Mail: подлодки ВМФ России способны полностью нарушить инфраструктуру Британии

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подводные лодки Военно-морского флота (ВМФ) РФ способны нарушить британскую инфраструктуру, что приведёт Соединённое Королевство к катастрофическим последствиям. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: mil.ru

По информации издания, такой сценарий поставит под угрозу экономику, систему здравоохранения, мобильную связь и интернет-соединение на территории Великобритании.

"Растут опасения, что РФ может нацелиться на британские энергетические кабели и кабели передачи данных, фактически отключив их от глобальной сети", — сказано в материале.

Автор статьи не исключил массовых беспорядков в случае использования "оружия президента России Владимира Путина".

Ранее глава британских ВМС адмирал Бен Ки сообщил, что Лондон опасается бесшумных российских подлодок. Он призвал выделить финансирование на модернизацию Военно-морского флота Великобритании.