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Daily Mail: подлодки ВМФ России способны полностью нарушить инфраструктуру Британии

0:58
Силовые структуры

Подводные лодки Военно-морского флота (ВМФ) РФ способны нарушить британскую инфраструктуру, что приведёт Соединённое Королевство к катастрофическим последствиям. Об этом сообщает Daily Mail.

Daily Mail: подлодки ВМФ России способны полностью нарушить инфраструктуру Британии
Фото: mil.ru

По информации издания, такой сценарий поставит под угрозу экономику, систему здравоохранения, мобильную связь и интернет-соединение на территории Великобритании.

"Растут опасения, что РФ может нацелиться на британские энергетические кабели и кабели передачи данных, фактически отключив их от глобальной сети", — сказано в материале.

Автор статьи не исключил массовых беспорядков в случае использования "оружия президента России Владимира Путина".

Ранее глава британских ВМС адмирал Бен Ки сообщил, что Лондон опасается бесшумных российских подлодок. Он призвал выделить финансирование на модернизацию Военно-морского флота Великобритании.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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