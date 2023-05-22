Подводные лодки Военно-морского флота (ВМФ) РФ способны нарушить британскую инфраструктуру, что приведёт Соединённое Королевство к катастрофическим последствиям. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, такой сценарий поставит под угрозу экономику, систему здравоохранения, мобильную связь и интернет-соединение на территории Великобритании.
"Растут опасения, что РФ может нацелиться на британские энергетические кабели и кабели передачи данных, фактически отключив их от глобальной сети", — сказано в материале.
Автор статьи не исключил массовых беспорядков в случае использования "оружия президента России Владимира Путина".
Ранее глава британских ВМС адмирал Бен Ки сообщил, что Лондон опасается бесшумных российских подлодок. Он призвал выделить финансирование на модернизацию Военно-морского флота Великобритании.
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