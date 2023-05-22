Военный эксперт о риске начала ядерной войны за Аляску: "Готовить превентивный удар"

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

США никогда не вели боевых действий, защищая свою территорию. У американцев нет такого опыта и этим необходимо воспользоваться.

Фото: pixabay.com

Об этом сообщил доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

По его словам, в Арктике у РФ складывается та же ситуация, как на Украине. Западные страны готовятся к нападению и уже начали создавать для этого инфраструктуру. И нельзя исключать более активных действий Кремля именно по защите ресурсов Арктики.

"Теперь о рисках. Применение ядерного оружия я считаю маловероятным, потому что в этом случае никого не будет. Зато СВО на Аляске может дать России даже больше, чем мы думаем", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал Перенджиев.

Если ВС РФ заставит воевать США на своей территории, то фактически прижмут их к стенке. В этом случае Киев окажется без помощи кураторов, и Россия его раздавит, добавил эксперт.

Учитывая, что Пентагон недавно отработал "удары" по Петербургу, Кремлю тоже надо отрабатывать ответ, например, превентивный удар по Соединённым Штатам, подытожил Перенджиев.

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