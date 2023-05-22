Kyiv Post: техника НАТО станет единственной надеждой в ходе контрнаступления ВСУ

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западная тяжёлая техника станет единственной надеждой Вооружённых сил Украины (ВСУ) во время наступательной операции, сообщает украинское издание Kyiv Post.

Фото: Министерство обороны Украины

По данным газеты, страны НАТО передали Киеву свыше 230 танков и более 1550 различных транспортных средств. Отмечается, что солдаты ВСУ намерены использовать эту технику вместе с уже имеющимися артиллерийскими установками и авиацией для попытки прорыва российской обороны.

"Контрнаступление ВСУ в значительной степени будет опираться на огромное количество военной техники, поставленной западными партнёрами", — сказано в статье.

При этом в публикации подчёркивается, что Украина столкнётся с большими потерями в ходе наступательной операции, несмотря на помощь НАТО и длительную подготовку к боестолкновениям.

Ранее журналисты The Hill проинформировали о желании многих стран Запада как можно скорее достичь мирного урегулирования конфликта. По их словам, некоторые мировые лидеры не верят в успешное наступление ВСУ.