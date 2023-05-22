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Журналист из США Хинкл назвал пять факторов, указывающих на провал Украины

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Силовые структуры

События, произошедшие на минувшей неделе, свидетельствуют о провале Украины на линии боевого соприкосновения. Такое мнение выразил журналист из США Джексон Хинкл.

Журналист из США Хинкл назвал пять факторов, указывающих на провал Украины
Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, ситуация на фронте складывается не в пользу Киева. В своём Twitter* он перечислил факторы, которые говорят о плохом положении украинской армии:

  • Падение Артёмовска;
  • "Критическое состояние" главкома ВСУ Валерия Залужного;
  • Постоянные сдвиги сроков контрнаступления;
  • Огромные потери в рядах ВСУ;
  • "Попрошайничество" президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы.

Хинкл не исключил, что в скором времени киевский режим потеряет контроль над Часовым Яром.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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