Журналист из США Хинкл назвал пять факторов, указывающих на провал Украины

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

События, произошедшие на минувшей неделе, свидетельствуют о провале Украины на линии боевого соприкосновения. Такое мнение выразил журналист из США Джексон Хинкл.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, ситуация на фронте складывается не в пользу Киева. В своём Twitter* он перечислил факторы, которые говорят о плохом положении украинской армии:

Падение Артёмовска;

"Критическое состояние" главкома ВСУ Валерия Залужного ;

; Постоянные сдвиги сроков контрнаступления;

Огромные потери в рядах ВСУ;

"Попрошайничество" президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы.

Хинкл не исключил, что в скором времени киевский режим потеряет контроль над Часовым Яром.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.