События, произошедшие на минувшей неделе, свидетельствуют о провале Украины на линии боевого соприкосновения. Такое мнение выразил журналист из США Джексон Хинкл.
По его словам, ситуация на фронте складывается не в пользу Киева. В своём Twitter* он перечислил факторы, которые говорят о плохом положении украинской армии:
Хинкл не исключил, что в скором времени киевский режим потеряет контроль над Часовым Яром.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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