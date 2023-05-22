Подробности от бойца ВС РФ: "Бахмут наш, но есть деталь"

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Весь Артёмовск взят, а таким спокойным городом он ещё не был никогда. Даже в часы снарядного голода было шумнее.

Фото: topwar.ru

Об этом сообщает портал "Русская Весна" со ссылкой на популярный канал МИГ, который делится сообщением от источника, находящегося в Бахмуте.

"Весь город наш, но есть техническая деталь. Там действительно есть украинские войска, — это те, которых бросили там, когда они отступали. На передовых позициях тем, кому слишком тяжело было, у кого не было "радеек" (радиосвязи), они их бросили, те разбежались, по одиночке, по два человека…" — пишет портал.

По его словам, сейчас идёт зачистка, плюс там огромное количество мин, но по периферии всё начинает контролироваться.

ВСУ выкинуты за город, откуда с высоток они бьют артиллерией, мстят, отмечает боец. Но артиллерия России работает уже по лесопосадкам, по полям, по окрестностям Часов Яра.

Но на каждом здании Артёмовска уже закрепили российский флаг, сказано в сообщении.

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