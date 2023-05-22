Полковник Насонов: потери ВСУ и НАТО в Артёмовске достигают 40 тысяч боевиков

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В боях за Артёмовск потери националистических формирований киевского режима могут достигать 40 тысяч человек.

Фото: rusvesna.su

Об этом сообщил ветеран боевых действий, полковник запаса Роман Насонов.

Он отметил, что в Бахмуте происходила "битва между добром и злом", которую в результате выиграла Российская Федерация.

"По предварительным данным, украинские войска и различные натовские участники понесли потери в размере 40 тысяч человек", — в беседе с URA.RU отметил Насонов.

Сейчас контрнаступление Киева не может начаться по ряду причин. Одной из причин эксперт назвал "действия, происходящие наверху украинской коррупционной группировки": к уголовной ответственности привлекают высокопоставленных лиц, теряются главнокомандующие.

Также немаловажный факт тот, что по объектам, расположенным на Украине, постоянно наносятся удары, подытожил Насонов.

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