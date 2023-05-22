Опубликованы кадры боевой работы тяжёлых снайперов ВС РФ под Угледаром

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В районе Угледара работают тяжёлые снайперы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. На вооружении бойцов — крупнокалиберные винтовки, которые легко пробивают самые совершенные средства защиты.

Telegram-канал "Звезда" опубликовал видео, где тяжёлые снайперы поразили несколько боевиков ВСУ. Точный огонь вынудил противника покинуть свои позиции.

Также снайперы принимают участие в штурмовых действиях, работая в непосредственной близости от неприятеля.

"Результативность группы с начала СВО более 600 подтверждённых целей. На счету командира более 100 целей", — сообщается в материале.