В районе Угледара работают тяжёлые снайперы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. На вооружении бойцов — крупнокалиберные винтовки, которые легко пробивают самые совершенные средства защиты.
Telegram-канал "Звезда" опубликовал видео, где тяжёлые снайперы поразили несколько боевиков ВСУ. Точный огонь вынудил противника покинуть свои позиции.
Также снайперы принимают участие в штурмовых действиях, работая в непосредственной близости от неприятеля.
"Результативность группы с начала СВО более 600 подтверждённых целей. На счету командира более 100 целей", — сообщается в материале.
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