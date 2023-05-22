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МК: исчезновение Залужного стало большим ударом для ВСУ

Силовые структуры

Главнокомандующий вооружённых сил Украины Валерий Залужный мог погибнуть или получить тяжёлое ранение. Он пропал, и если действительно вышел из строя, то это скажется на возможностях украинской армии вести наступление. Такое мнение высказал военный эксперт Константин Сивков в беседе с "МК".

МК: исчезновение Залужного стало большим ударом для ВСУ
Фото: https://cdn.iha.com.tr/

Аналитик отметил, что у него нет конкретной информации по Залужному, предположив, что его могло ликвидировать, например, ближайшее окружение президента Владимира Зеленского.

Залужный — военный преступник, так как он прикрывал свои войска мирными жителями. Однако он неординарный военачальник, что нужно признать. И его потеря отразится негативно на возможностях ведения боевых действий со стороны ВСУ, добавил эксперт.

По его мнению, решения новым командующим, если он появится, будут приниматься менее взвешенные, а сопровождаться они будут большими потерями и незначительными результатами.

"Американские военачальники уже давно утратили навыки боевых действий такого рода. А Залужный их имел. Чем талантливее враг, тем он опаснее", — заключил Сивков.

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Заседание военного комитета НАТО: почему Залужный не приехал?
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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