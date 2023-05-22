РВ: армией России захвачены в плен боевики 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр"

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилось видео сдачи в плен троих боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) из 93-й бригады "Холодный Яр". Кадры публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Видео взятия в плен боевиков бригады "Холодный яр"

Российские бойцы захватили в плен боевиков ВСУ, вероятно, на Запорожском или Южнодонецком направлении, отметил военный эксперт Борис Рожин. Но это не Белгородская область, как пытаются представить сейчас в соцсетях, видео с пленными оттуда пока не выкладывалось, пояснил он.

На кадрах один из всушников обращается к русскому воину, который приказывает ему бросить оружие, с просьбой не стрелять.