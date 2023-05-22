В Сети появилось видео сдачи в плен троих боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) из 93-й бригады "Холодный Яр". Кадры публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Российские бойцы захватили в плен боевиков ВСУ, вероятно, на Запорожском или Южнодонецком направлении, отметил военный эксперт Борис Рожин. Но это не Белгородская область, как пытаются представить сейчас в соцсетях, видео с пленными оттуда пока не выкладывалось, пояснил он.
На кадрах один из всушников обращается к русскому воину, который приказывает ему бросить оружие, с просьбой не стрелять.
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