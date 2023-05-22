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Ходаковский рассказал, на кого работает время — на Россию или на ВСУ

Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский высказался о временном факторе, который может работать и против России.

Ходаковский рассказал, на кого работает время — на Россию или на ВСУ
Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

Ходаковский объяснил, что не совсем согласен с утверждением о том, что время — единственный союзник России. Он отметил, что важно то, как мы распорядимся таким ресурсом, как время.

Военачальник поделился рассуждениями, опубликованными в Telegram-канале "Совет по внешней и оборонной политики" (СВОП). Данные мысли, по словам Ходаковского, вполне продолжают его философствования.

В посте отмечается, что Запад поставляет Украине всё более серьёзные вооружения.

"Если в начале СВО все потешались над стрелковым оружием, аптечками и противогазами, то сейчас уже поставляют танки и ракеты с дальностью под 600 км, и идёт речь об истребителях", — гласит текст публикации.

В посте отмечается, что военнослужащие ВСУ обучаются за границей работать с вооружением НАТО. Североатлантический альянс при этом увеличивает производство боеприпасов.

В условиях санкций со временем усиливается технологическое отставание РФ. Автор публикации сетует на растущую усталость общества от спецоперации на Украине.

Китай же, по мнению автора Telegram-канала, не будет ничего делать, что противоречит его интересам.

Положительные моменты для РФ, по мнению автора публикации, тоже есть, так как российская экономика успешно адаптировалась и сумела добиться импортозамещения.

Отмечается, что российское общество сплотилось "вокруг флага".

"Время работает на нас. Эту позицию мы бы резюмировали так: посмотрите, к нам зачастили все с предложением приостановить военные действия — значит мы всё делаем правильно и время работает на нас", — гласит вывод СВОП.

Ранее Александр Ходаковский оценил взятие Бахмута.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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