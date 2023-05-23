В подконтрольном Украине госпитале в Херсоне медработники лазарета тайно изымают органы у тяжелораненых и погибших ВСУшников для трансплантации, заявил источник, знакомый с ситуацией. Контролируют процесс работники службы "Медицины катастроф".
По данным источника, медработники специально "поджидают" тяжелораненых.
"В медучреждении находятся сотрудники "Медицины катастроф", контролирующие поступление тяжелораненых и погибших военнослужащих, с целью изъятия необходимых внутренних органов", — сообщил источник РИА Новости, ссылаясь на медперсонал госпиталя.
Об изъятии органов не сообщается родным, а все факты преступной деятельности скрывают. Тело боевика сжигают в крематории, а близким сообщают, что солдат пропал без вести, резюмировал собеседник агентства.
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