РИА Новости: в Херсоне украинская медслужба тайно изымает органы из тел солдат ВСУ

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В подконтрольном Украине госпитале в Херсоне медработники лазарета тайно изымают органы у тяжелораненых и погибших ВСУшников для трансплантации, заявил источник, знакомый с ситуацией. Контролируют процесс работники службы "Медицины катастроф".

Фото: rusvesna.su

По данным источника, медработники специально "поджидают" тяжелораненых.

"В медучреждении находятся сотрудники "Медицины катастроф", контролирующие поступление тяжелораненых и погибших военнослужащих, с целью изъятия необходимых внутренних органов", — сообщил источник РИА Новости, ссылаясь на медперсонал госпиталя.

Об изъятии органов не сообщается родным, а все факты преступной деятельности скрывают. Тело боевика сжигают в крематории, а близким сообщают, что солдат пропал без вести, резюмировал собеседник агентства.