Реакция российских властей на диверсионную операцию в Белгородской области должна быть предельно жёсткой, уверен политолог Марат Баширов.
После уничтожения ДРГ неприятеля нужно нанести непоправимый ущерб противнику.
"Нужны ошеломляющие удары по Киеву и Львову. Не отражение отрезвляет, а отзеркаливание", — написал профессор ВШЭ в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что на российскую территорию зашёл не малочисленный отряд ВСУ, а группа украинских солдат и иностранных наёмников на тяжёлой технике НАТО.
Кураторы Киева в Лондоне, Берлине и Вашингтон пока находятся в безопасности, отметил Баширов, но граждане России ждут от Кремля однозначного ответа на вероломную атаку.
Ранее губернатор Белгородской области рассказал, что контртеррористическая операция в Гайворонском округе пока продолжается.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.