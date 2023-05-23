Политолог Баширов: за Белгород нужны ошеломляющие удары по Киеву и Львову

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Реакция российских властей на диверсионную операцию в Белгородской области должна быть предельно жёсткой, уверен политолог Марат Баширов.

Фото: https://t.me/HersonVestnik/5075

После уничтожения ДРГ неприятеля нужно нанести непоправимый ущерб противнику.

"Нужны ошеломляющие удары по Киеву и Львову. Не отражение отрезвляет, а отзеркаливание", — написал профессор ВШЭ в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на российскую территорию зашёл не малочисленный отряд ВСУ, а группа украинских солдат и иностранных наёмников на тяжёлой технике НАТО.

Кураторы Киева в Лондоне, Берлине и Вашингтон пока находятся в безопасности, отметил Баширов, но граждане России ждут от Кремля однозначного ответа на вероломную атаку.

Ранее губернатор Белгородской области рассказал, что контртеррористическая операция в Гайворонском округе пока продолжается.