Марочко заявил, что военные ВСУ стали чаще дезертировать после потери Артёмовска

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В рядах украинской армии возросли случаи дезертирства после потери контроля над Артёмовском, заявил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Фото: https://regnum.ru/

По его словам, эту информацию подтверждают российские разведчики.

"Участились случаи саботажа приказов командования, дезертирства и самовольного оставления позиций", — подчеркнул Марочко в беседе с ТАСС.

Ранее стало известно, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) расстреляли десять своих сослуживцев, покинувших позиции. Как пояснили в Народной милиции ЛНР, инцидент был зафиксирован в районе Часова Яра.