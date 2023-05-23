В рядах украинской армии возросли случаи дезертирства после потери контроля над Артёмовском, заявил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
По его словам, эту информацию подтверждают российские разведчики.
"Участились случаи саботажа приказов командования, дезертирства и самовольного оставления позиций", — подчеркнул Марочко в беседе с ТАСС.
Ранее стало известно, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) расстреляли десять своих сослуживцев, покинувших позиции. Как пояснили в Народной милиции ЛНР, инцидент был зафиксирован в районе Часова Яра.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.