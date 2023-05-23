Рогов: армия РФ плотным огнём ответила на активизацию техники ВСУ в районе Орехова

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов прокомментировал ситуацию в районе Орехова, где в понедельник, 22 мая, зафиксировали перемещение украинских войск.

Фото: mil.ru

По его словам, Вооружённые силы РФ нанесли удары по позициям противника.

"На вечернюю и ночную активизацию движения вражеской техники в районе Орехова наши воины ответили плотным артиллерийским огнём и работой реактивных систем залпового огня (РСЗО)", — отметил Рогов в Telegram-канале.

Он также добавил, что российские пилоты атаковали военных ВСУ с неба.

Ранее Рогов проинформировал о точном ударе армии РФ по целям в Днепропетровске. Как пояснил чиновник, российская атака позволила сорвать переброску украинских резервов на Запорожское направление.