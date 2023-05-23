Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов прокомментировал ситуацию в районе Орехова, где в понедельник, 22 мая, зафиксировали перемещение украинских войск.
По его словам, Вооружённые силы РФ нанесли удары по позициям противника.
"На вечернюю и ночную активизацию движения вражеской техники в районе Орехова наши воины ответили плотным артиллерийским огнём и работой реактивных систем залпового огня (РСЗО)", — отметил Рогов в Telegram-канале.
Он также добавил, что российские пилоты атаковали военных ВСУ с неба.
Ранее Рогов проинформировал о точном ударе армии РФ по целям в Днепропетровске. Как пояснил чиновник, российская атака позволила сорвать переброску украинских резервов на Запорожское направление.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.