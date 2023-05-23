Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"РВ": российские подразделения перешли в наступление, пытаясь взять ВСУ в Авдеевке в клещи
Ходаковский: Украина начнёт устраивать в России масштабные теракты в случае перемирия
DM: после суточного секс-марафона немец попал в больницу с некрозом пениса
Полковник США Макгрегор: Запад перестал верить в победу Украины после поражения в Артёмовске
Уролог Рена Малик раскрыла четыре способа сделать половой член длиннее
Die Welt*: глава разведки Германии Каль не увидел признаков военного ослабления России
РИА Новости: президент Украины Зеленский ударил по Одессе с тыла, следующая цель — Киев
АиФ: актриса Светлана Немоляева объяснила, зачем артисты-иноагенты РФ подали в суд
Нутрициолог назвала суточную норму потребления сахара для детей

Рогов: армия РФ плотным огнём ответила на активизацию техники ВСУ в районе Орехова

0:54
Силовые структуры

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов прокомментировал ситуацию в районе Орехова, где в понедельник, 22 мая, зафиксировали перемещение украинских войск.

Рогов: армия РФ плотным огнём ответила на активизацию техники ВСУ в районе Орехова
Фото: mil.ru

По его словам, Вооружённые силы РФ нанесли удары по позициям противника.

"На вечернюю и ночную активизацию движения вражеской техники в районе Орехова наши воины ответили плотным артиллерийским огнём и работой реактивных систем залпового огня (РСЗО)", — отметил Рогов в Telegram-канале.

Он также добавил, что российские пилоты атаковали военных ВСУ с неба.

Ранее Рогов проинформировал о точном ударе армии РФ по целям в Днепропетровске. Как пояснил чиновник, российская атака позволила сорвать переброску украинских резервов на Запорожское направление.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В Сети опубликовали полный список артистов и политиков РФ, спонсирующих ВСУ

В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.

В Сети появился список звёзд РФ, спонсирующих ВСУ: Алла Пугачёва, Иван Ургант и даже замминистра
WeChat: врачи КНР перечислили продукты, снижающие риск развития тромбоза
Четыре продукта являются врагами тромбоза — WeChat
Российский турист об отдыхе в Стамбуле: "Стало некомфортно"
Диана Гурцкая в тяжёлом состоянии после смерти мужа
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
"Спасибо, папа. Я тебя люблю": сын Кучеренко написал трогательный пост после смерти отца
В Бахмуте остались ВСУ, которых бросили при отступлении
Туроператоры проинформировали россиян о новой туристической политике Турции
Туроператоры проинформировали россиян о новой туристической политике Турции
Последние материалы
РИА Новости: президент Украины Зеленский ударил по Одессе с тыла, следующая цель — Киев
Уролог Рена Малик раскрыла четыре способа сделать половой член длиннее
Die Welt*: глава разведки Германии Каль не увидел признаков военного ослабления России
Рогов: армия РФ плотным огнём ответила на активизацию техники ВСУ в районе Орехова
АиФ: актриса Светлана Немоляева объяснила, зачем артисты-иноагенты РФ подали в суд
Нутрициолог назвала суточную норму потребления сахара для детей
Потоотделение, метеоризм, геморрой: с какими проблемами могут столкнуться бегуны
Марочко заявил, что военные ВСУ стали чаще дезертировать после потери Артёмовска
Телеведущий Леонид Якубович впервые вышел в свет с единственным сыном Артёмом
Глава разведки ФРГ: ни одна спецслужба мира не знает, кто взорвал "Северный поток"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников