Главком ВСУ Залужный перенёс операцию на сердце в Германии и возвращается в Киев

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Главнокомандующий вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный перенёс плановую операцию на сердце в Германии и сегодня возвращается на Украину. Об этом написал автор экспертного Telegram-канала "Образ будущего" во вторник.

Фото: https://cdn.iha.com.tr/

По его сведениям, Залужному поставили три стента и удалили геморроидальные узлы.

В понедельник частным бортом он прибыл из Мюнхена в польский аэропорт Жешув и сегодня прибудет в Киев, заявил аналитик.

Также, по его словам, главком в Польше якобы встретился с уничтоженным ранее в результате удара российской гиперзвуковой ракетой "Кинжал" американским зенитным-ракетным комплексом Patriot, который направляется в ФРГ на ремонт и частичную утилизацию.

Пока никаких подтверждений версии автора канала не было, однако если всё так на самом деле, то Залужный должен в ближайшее время появиться на публике "живьём".

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