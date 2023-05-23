Политолог Кошкин заявил, что России невыгодно затягивать спецоперацию на Украине

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Власти США хотят продолжить прокси-войну с РФ для её максимального ослабления, однако Москва не планирует затягивать спецоперацию на Украине, заявил политолог Андрей Кошкин.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, Белый дом воспринимает Украину как ударный кулак против России, поэтому не прекращает передачу военной техники киевскому режиму. Он добавил, что США ведут подготовку к "будущей большой войне" и мечтают её разжечь. При этом эксперт подчеркнул: РФ не заинтересована в длительном конфликте на Украине.

"Мы понимаем, что нельзя прерывать процесс освобождения русской земли от нацистов, нужно заканчивать СВО как можно быстрее. Москве невыгодно затягивать СВО", — уточнил Кошкин в беседе с ФАН.

Ранее автор турецкого издания Yeni Safak сообщил, что Белый дом намерен сделать из Украины "второй Афганистан", максимально заморозив конфликт с РФ.