Власти США хотят продолжить прокси-войну с РФ для её максимального ослабления, однако Москва не планирует затягивать спецоперацию на Украине, заявил политолог Андрей Кошкин.
По его словам, Белый дом воспринимает Украину как ударный кулак против России, поэтому не прекращает передачу военной техники киевскому режиму. Он добавил, что США ведут подготовку к "будущей большой войне" и мечтают её разжечь. При этом эксперт подчеркнул: РФ не заинтересована в длительном конфликте на Украине.
"Мы понимаем, что нельзя прерывать процесс освобождения русской земли от нацистов, нужно заканчивать СВО как можно быстрее. Москве невыгодно затягивать СВО", — уточнил Кошкин в беседе с ФАН.
Ранее автор турецкого издания Yeni Safak сообщил, что Белый дом намерен сделать из Украины "второй Афганистан", максимально заморозив конфликт с РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.