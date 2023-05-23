Советник Пушилина Гагин: Киев в ходе отступления бросил три группы своих военных в Артёмовске

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин сообщил об остающихся в Артёмовске группах бойцов ВСУ, забытых командованием и властями в городе при отступлении.

Фото: РИА Новости

Теперь эти отдельные группы "забытых" украинских военных обнаруживаются в процессе зачистки Артёмовска.

Гагин уточнил, что в данном случае речь идёт не о системных частях, а об отдельных разрозненных формированиях, просто "забытых" и предоставленных самим себе в ходе отступления. В результате ВС РФ продолжают делать рутинную, "будничную" работу по зачистке освобождённой территории.

Чиновник подчеркнул, что все заверения Киева о попытках контроля над Артёмовском являются лживыми.