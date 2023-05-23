Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин сообщил об остающихся в Артёмовске группах бойцов ВСУ, забытых командованием и властями в городе при отступлении.
Теперь эти отдельные группы "забытых" украинских военных обнаруживаются в процессе зачистки Артёмовска.
Гагин уточнил, что в данном случае речь идёт не о системных частях, а об отдельных разрозненных формированиях, просто "забытых" и предоставленных самим себе в ходе отступления. В результате ВС РФ продолжают делать рутинную, "будничную" работу по зачистке освобождённой территории.
Чиновник подчеркнул, что все заверения Киева о попытках контроля над Артёмовском являются лживыми.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.