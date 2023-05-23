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Режим КТО отменён в Белгородской области

Силовые структуры

Властями Белгородской области принято решение об отмене режима контртеррористической операции. Об этом проинформировал глава региона Вячеслав Гладков.

Режим КТО отменён в Белгородской области
Фото: vk.com/gladkov_vv

"Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области", — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Губернатор сослался на соответствующее распоряжение, принятое руководителем Оперативного штаба в Белгородской области — начальником Управления ФСБ России по Белгородской области, и размещённое на официальном сайте правительства Белгородской области.

Режим КТО был введён на территории Белгородской области вечером 22 мая после попытки прорыва в регион украинских диверсантов. Позже в Минобороны проинформировали о полной ликвидации всех боевиков, которых, по данным ведомства, было более 70 человек. Часть из них была уничтожена в Белгородской области, а оставшиеся — выдавлены из региона и ликвидированы уже на территории Украины.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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