Властями Белгородской области принято решение об отмене режима контртеррористической операции. Об этом проинформировал глава региона Вячеслав Гладков.
"Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области", — написал Гладков в своём Telegram-канале.
Губернатор сослался на соответствующее распоряжение, принятое руководителем Оперативного штаба в Белгородской области — начальником Управления ФСБ России по Белгородской области, и размещённое на официальном сайте правительства Белгородской области.
Режим КТО был введён на территории Белгородской области вечером 22 мая после попытки прорыва в регион украинских диверсантов. Позже в Минобороны проинформировали о полной ликвидации всех боевиков, которых, по данным ведомства, было более 70 человек. Часть из них была уничтожена в Белгородской области, а оставшиеся — выдавлены из региона и ликвидированы уже на территории Украины.
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