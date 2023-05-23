Кадры с места преступления диверсантов ВСУ в Белгородской области

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Интернете появились видеокадры с места преступления диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Белгородской области.

Фото: crimea.ria.ru

Об этом сообщает Telegram-канал телеканала "Звезда".

На ролике уничтоженные американские "Хаммеры", другая бронированная техника и пикапы. Сожженный HMMWV с надписью "За Бахмут" смотрится довольно смешно, пишет портал.

В Грайворонском округе Минобороны РФ совместно с силовиками проводили зачистку территории от диверсантов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Напомним, один человек погиб в результате нападения украинской ДРГ. Трагедия произошла в населённом пункте Козинка. Жена погибшего госпитализирована. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего и отметил, что региональные власти окажут всю помощь пострадавшим.