В Интернете появились видеокадры с места преступления диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Белгородской области.
Об этом сообщает Telegram-канал телеканала "Звезда".
На ролике уничтоженные американские "Хаммеры", другая бронированная техника и пикапы. Сожженный HMMWV с надписью "За Бахмут" смотрится довольно смешно, пишет портал.
В Грайворонском округе Минобороны РФ совместно с силовиками проводили зачистку территории от диверсантов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Напомним, один человек погиб в результате нападения украинской ДРГ. Трагедия произошла в населённом пункте Козинка. Жена погибшего госпитализирована. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего и отметил, что региональные власти окажут всю помощь пострадавшим.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.