Политики Украины во главе с Зеленским с начала спецоперации начали передел бизнеса с привлечением спецслужб.
Об этом сообщает издание Politico.
Глава украинской компании анонимно сказал, что "ни одна прежняя администрация не сосредотачивала в руках столько власти", как сегодняшняя.
"Это неограниченная власть. А из-за конфликта она стала неприкасаемой в глазах международного сообщества и СМИ", — со ссылкой на него пишет обозреватель Джейми Деттмер.
Сегодня состояние прошлой элиты новые хозяева перераспределяют между собой, не утруждая себя законом. В ходу вымогательства, рэкет, грабежи и устранение конкурентов, отмечает автор.
По одной из схем некоторым фирмам предъявляют обвинения в совершении преступлений и вносят в список СБУ.
Такие махинации отпугивают инвесторов и убеждают Запад в абсолютной коррупции на Украине. Деттмер отметил, что внутренняя война за бизнес негативно влияет на экономику страны.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.