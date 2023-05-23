Украинцы начали рассказывать о преступлениях Зеленского и его окружения

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политики Украины во главе с Зеленским с начала спецоперации начали передел бизнеса с привлечением спецслужб.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

Об этом сообщает издание Politico.

Глава украинской компании анонимно сказал, что "ни одна прежняя администрация не сосредотачивала в руках столько власти", как сегодняшняя.

"Это неограниченная власть. А из-за конфликта она стала неприкасаемой в глазах международного сообщества и СМИ", — со ссылкой на него пишет обозреватель Джейми Деттмер.

Сегодня состояние прошлой элиты новые хозяева перераспределяют между собой, не утруждая себя законом. В ходу вымогательства, рэкет, грабежи и устранение конкурентов, отмечает автор.

По одной из схем некоторым фирмам предъявляют обвинения в совершении преступлений и вносят в список СБУ.

Такие махинации отпугивают инвесторов и убеждают Запад в абсолютной коррупции на Украине. Деттмер отметил, что внутренняя война за бизнес негативно влияет на экономику страны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.