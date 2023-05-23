Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
УАЗ начнет сборку внедорожников на Кубе: расширение производства в глобальном масштабе
В Турции подсчитали стоимость ужина в ресторане и ужаснулись: туризм сойдёт на нет
Ford меняет курс в отношении AM-радио и будет включать его в новые автомобили
Эшшольция: особенности выращивания на садовом участке
Медведев: НАТО смотрит на угрозу ядерной войны несерьёзно, поставляя оружие ВСУ
Медики напомнили жителям Подмосковья о правилах тренировок на улице в жаркую погоду
Украинцы начали рассказывать о преступлениях Зеленского и его окружения
Baijiahao: у золотовалютных резервов РФ оказалась неприятная для США особенность
Житель Оренбурга охраняет свою территорию на горе Верблюжка опасным способом

Взгляд: эксперты проинформировали, зачем ВСУ совершили диверсию против сёл Белгородской области

Силовые структуры

Мотивы украинских диверсантов обсуждаются в Сети. Эксперты высказали свои мнения в отношении вопроса атаки на Белгородскую область. Одна из версий — это сместить фокус внимания общественности с успеха российской стороны в Артёмовске (Бахмуте).

Взгляд: эксперты проинформировали, зачем ВСУ совершили диверсию против сёл Белгородской области
Фото: Министерство обороны Украины

"С абсолютной уверенностью можно сказать, что руководство Украины <…> прежде всего пыталось воздействовать на местную аудиторию, а не на российскую. Этот пиар-продукт направлен на то, чтобы ослабить боль из-за потери Артёмовска", — приводит слова политолога, члена Общественной палаты РФ Александра Асафова газета "Взгляд".

Таким образом, украинцы забыли о словах президента Владимира Зеленского о том, что Бахмут Украина никогда не сдаст.

Похожее мнение высказал и Александр Малькевич, член ОП Российской Федерации. Только к потере Артёмовска он добавил ещё и пропажу главкома ВСУ Валерия Залужного, и взрыв снарядов с обеднённым уранов в Хмельницком.

Кроме того, Асафов полагает, что совершая подобные диверсии, ВСУ "оттачивают своё мастерство" перед анонсируемым контрнаступлением.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В Сети опубликовали полный список артистов и политиков РФ, спонсирующих ВСУ

В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.

В Сети появился список звёзд РФ, спонсирующих ВСУ: Алла Пугачёва, Иван Ургант и даже замминистра
РБК: туроператоры проинформировали граждан из РФ о новой туристической политике Турции
Туроператоры проинформировали россиян о новой туристической политике Турции
Четыре продукта являются врагами тромбоза — WeChat
Российский турист об отдыхе в Стамбуле: "Стало некомфортно"
Бионика: мать-природа — лучший учитель Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Артисты поменяли строчки в песнях, связанных с Россией
Диана Гурцкая в тяжёлом состоянии после смерти мужа
Названа цель публикации списка артистов, помогающих ВСУ
Названа цель публикации списка артистов, помогающих ВСУ
Последние материалы
Эшшольция: особенности выращивания на садовом участке
Медведев: НАТО смотрит на угрозу ядерной войны несерьёзно, поставляя оружие ВСУ
Медики напомнили жителям Подмосковья о правилах тренировок на улице в жаркую погоду
Украинцы начали рассказывать о преступлениях Зеленского и его окружения
Baijiahao: у золотовалютных резервов РФ оказалась неприятная для США особенность
Житель Оренбурга охраняет свою территорию на горе Верблюжка опасным способом
В Госдуме предложили увеличить штрафы за передачу мобильных телефонов в места лишения свободы
Морпех ВСУ хотел взять в плен российского военного, но попался сам
Готовим место под огород: пошаговая инструкция
Пентагон: ВСУ не будут использовать истребители F-16 в контрнаступлении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников