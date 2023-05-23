Взгляд: эксперты проинформировали, зачем ВСУ совершили диверсию против сёл Белгородской области

Мотивы украинских диверсантов обсуждаются в Сети. Эксперты высказали свои мнения в отношении вопроса атаки на Белгородскую область. Одна из версий — это сместить фокус внимания общественности с успеха российской стороны в Артёмовске (Бахмуте).

Фото: Министерство обороны Украины

"С абсолютной уверенностью можно сказать, что руководство Украины <…> прежде всего пыталось воздействовать на местную аудиторию, а не на российскую. Этот пиар-продукт направлен на то, чтобы ослабить боль из-за потери Артёмовска", — приводит слова политолога, члена Общественной палаты РФ Александра Асафова газета "Взгляд".

Таким образом, украинцы забыли о словах президента Владимира Зеленского о том, что Бахмут Украина никогда не сдаст.

Похожее мнение высказал и Александр Малькевич, член ОП Российской Федерации. Только к потере Артёмовска он добавил ещё и пропажу главкома ВСУ Валерия Залужного, и взрыв снарядов с обеднённым уранов в Хмельницком.

Кроме того, Асафов полагает, что совершая подобные диверсии, ВСУ "оттачивают своё мастерство" перед анонсируемым контрнаступлением.