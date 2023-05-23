Гурулёв: генерал Лапин "пришёл и разрулил" ситуацию с диверсантами в Белгородской области

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генерал-полковник Александр Лапин лично руководил операцией по ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области. Он сделал то, что должен быть сделать: "пришёл и разрулил" работу пехоты на переднем крае. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

Фото: https://boevojlistok.ru

"Это заслуживает уважения", — указал он.

Несмотря на успешное уничтожение группировки противника необходимо сделать выводы, подчеркнул депутат. Однако в критической ситуации важно принимать моментальные решения и отвечать за них. Именно Лапин прекрасно справился с этой задачей, заключил Гурулёв.