Генерал-полковник Александр Лапин лично руководил операцией по ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области. Он сделал то, что должен быть сделать: "пришёл и разрулил" работу пехоты на переднем крае. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.
"Это заслуживает уважения", — указал он.
Несмотря на успешное уничтожение группировки противника необходимо сделать выводы, подчеркнул депутат. Однако в критической ситуации важно принимать моментальные решения и отвечать за них. Именно Лапин прекрасно справился с этой задачей, заключил Гурулёв.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.