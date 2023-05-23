Воюющих в ДНР казаков из Оренбургской области наградили медалями "За отвагу"

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Несколько оренбургских казаков получили награды от исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, сообщает пресс-служба Первого отдела ОВК.

Фото: севернаяправда.рф

Медали "За отвагу" атаману Первого отдела областного казачьего войска Сергею Слепову и его заместителю Олегу Мирошниченко передал комбат "Каскада" Дмитрий Саблин, пишет 56orb.ru.

Казаки из Оренбургской области помогают бойцам на линии боевого соприкосновения вести разведку с воздуха с помощью дронов и днём, и ночью.

"Данные аэроразведки очень помогают нашим бойцам. Они отражают атаки и сдерживают противника на земле. А вы успешно справляетесь со своей задачей в небе. Спасибо вам за службу!" — сказал Саблин, вручая медали.