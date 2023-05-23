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Воюющих в ДНР казаков из Оренбургской области наградили медалями "За отвагу"

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Силовые структуры

Несколько оренбургских казаков получили награды от исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, сообщает пресс-служба Первого отдела ОВК.

Воюющих в ДНР казаков из Оренбургской области наградили медалями "За отвагу"
Фото: севернаяправда.рф

Медали "За отвагу" атаману Первого отдела областного казачьего войска Сергею Слепову и его заместителю Олегу Мирошниченко передал комбат "Каскада" Дмитрий Саблин, пишет 56orb.ru.

Казаки из Оренбургской области помогают бойцам на линии боевого соприкосновения вести разведку с воздуха с помощью дронов и днём, и ночью.

"Данные аэроразведки очень помогают нашим бойцам. Они отражают атаки и сдерживают противника на земле. А вы успешно справляетесь со своей задачей в небе. Спасибо вам за службу!" — сказал Саблин, вручая медали.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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