Несколько оренбургских казаков получили награды от исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, сообщает пресс-служба Первого отдела ОВК.
Медали "За отвагу" атаману Первого отдела областного казачьего войска Сергею Слепову и его заместителю Олегу Мирошниченко передал комбат "Каскада" Дмитрий Саблин, пишет 56orb.ru.
Казаки из Оренбургской области помогают бойцам на линии боевого соприкосновения вести разведку с воздуха с помощью дронов и днём, и ночью.
"Данные аэроразведки очень помогают нашим бойцам. Они отражают атаки и сдерживают противника на земле. А вы успешно справляетесь со своей задачей в небе. Спасибо вам за службу!" — сказал Саблин, вручая медали.
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