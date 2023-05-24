"РВ": в Запорожье ВС РФ ликвидировали подполковника ВСУ

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Украине ВС России ликвидировали украинского подполковника ВСУ Сергея Гулевского. Согласно информации, он умер на руках жены — военного медика.

Фото: https://t.me/anna_news/35266

Как сообщили украинские паблики, Гулевскому попал осколок в сердце.

"Армией России уничтожен подполковник ВСУ Сергей Гулевский. Он ликвидирован на Запорожском направлении в конце мая. Осколок пробил сердце", — передаёт "Русская весна" информацию из украинских источников.

ВСУшник был родом из Днепропетровской области. При каких конкретно обстоятельствах боевика ликвидировали, не уточняется.