На Украине ВС России ликвидировали украинского подполковника ВСУ Сергея Гулевского. Согласно информации, он умер на руках жены — военного медика.
Как сообщили украинские паблики, Гулевскому попал осколок в сердце.
"Армией России уничтожен подполковник ВСУ Сергей Гулевский. Он ликвидирован на Запорожском направлении в конце мая. Осколок пробил сердце", — передаёт "Русская весна" информацию из украинских источников.
ВСУшник был родом из Днепропетровской области. При каких конкретно обстоятельствах боевика ликвидировали, не уточняется.
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