РВ: боевики "Азова"* показали штурм российских окопов на фланге под Бахмутом

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики националистического формирования "Азов"* в составе вооружённых сил Украины (ВСУ) сняли на видео штурм российских окопов на фланге под Бахмутом (Артёмовском). Кадры публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Боевики Азова ведут штурм российских позиций

Штурмовая группа "азовцев"* лихо влетела на позиции, которые якобы частично оставили военные РФ, однако их ждал сюрприз. Боевики нарвались на жёсткий отпор и вынуждены были спешно отступить, забрав с собой раненых и убитых.

Ранее военкоры также публиковали видео, на котором боевик "Азова"* был уничтожен прямо во время съёмки штурма позиций российских военных.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.