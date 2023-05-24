Боевики националистического формирования "Азов"* в составе вооружённых сил Украины (ВСУ) сняли на видео штурм российских окопов на фланге под Бахмутом (Артёмовском). Кадры публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Штурмовая группа "азовцев"* лихо влетела на позиции, которые якобы частично оставили военные РФ, однако их ждал сюрприз. Боевики нарвались на жёсткий отпор и вынуждены были спешно отступить, забрав с собой раненых и убитых.
Ранее военкоры также публиковали видео, на котором боевик "Азова"* был уничтожен прямо во время съёмки штурма позиций российских военных.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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