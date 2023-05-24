Экс-посол Франции в США Жерар Аро заявил о невозможности для Украины победить РФ

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Решительная победа Вооружённых сил Украины (ВСУ) над российской армией в ходе конфликта невозможна. Об этом заявил экс-посол Франции в Вашингтоне Жерар Аро.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, многие американцы сегодня задаются вопросом о том, почему США тратят много средств на "защиту Европы".

При этом дипломат добавил, что Вашингтон вряд ли сможет выделить ещё 50 миллиардов долларов на украинскую оборону, даже в случае победы действующего американского президента Джо Байдена на выборах 2024 года. Как пояснил экс-посол в интервью UnHerd, Евросоюзу при таком сценарии не удастся самостоятельно поддерживать Киев.

Аро не исключил приход к власти экс-главы США Дональда Трампа по итогам выборов. Учитывая усталость западного общества от конфликта, помощь Украине может прекратиться или замедлиться, считает дипломат.

Он также напомнил, что Кремль регулярно сообщает о неспособности Запада изменить ход конфликта путём поставок оружия Киеву.