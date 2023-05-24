Решительная победа Вооружённых сил Украины (ВСУ) над российской армией в ходе конфликта невозможна. Об этом заявил экс-посол Франции в Вашингтоне Жерар Аро.
По его словам, многие американцы сегодня задаются вопросом о том, почему США тратят много средств на "защиту Европы".
При этом дипломат добавил, что Вашингтон вряд ли сможет выделить ещё 50 миллиардов долларов на украинскую оборону, даже в случае победы действующего американского президента Джо Байдена на выборах 2024 года. Как пояснил экс-посол в интервью UnHerd, Евросоюзу при таком сценарии не удастся самостоятельно поддерживать Киев.
Аро не исключил приход к власти экс-главы США Дональда Трампа по итогам выборов. Учитывая усталость западного общества от конфликта, помощь Украине может прекратиться или замедлиться, считает дипломат.
Он также напомнил, что Кремль регулярно сообщает о неспособности Запада изменить ход конфликта путём поставок оружия Киеву.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Новую туристическую политику Анкара намерена внедрить уже в этом году.