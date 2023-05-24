Генерал Гурулёв заявил, что пограничники не могут защитить госграницы России

1:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики планировали не просто "похулиганить" в Белгородской области, а забрать районный центр Грайворона, закрепиться, подтянуть резервы и заблокировать российские силы на данном направлении. Однако мужество и героизм бойцов ВС РФ помешали выполнить задачи диверсантов. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

Фото: redstar.ru

"Это не основное направление для ВСУ. Основное — Херсон и Запорожье. Но они полезли именно в Белгородскую область", — указал он.

Генерал призвал организовать во всех приграничных пунктах вооружённые отряды территориальной обороны и предоставить бойцам не танки и БМП, а стрелковое оружие и противотанковые средства. Депутат подчеркнул, что на данный момент пограничники не могут защитить госграницу из-за реформы, которая была проведена в 2003 году.

"У них были свои оперативно-манёвренные группы, которые могли моментально выдвинуться на любое направление и остановить противника до подхода вооружённых сил. Это всё было. А сейчас там максимум прапорщик, максимум технические средства охраны — это просто служба. Вот и всё на данном этапе. И мы уже говорили, что Погранвойска надо вернуть, и это не проблема. Это можно сделать очень быстро и эффективно", — объяснил Гурулёв в эфире телеканала "Россия 1".